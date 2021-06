Eine 58-Jährige, die am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Parkinsel spazieren ging, berichtet von einem Exhibitionisten, der sich dort aufgehalten habe. Laut Polizeibericht setzte sich die 58-Jährige auf Höhe des TFC Ludwigshafen auf eine Parkbank, neben der ein unbekannter Mann, lediglich mit Badeshorts bekleidet, in der Sonne lag. Als der Unbekannte die 58-Jährige bemerkte, habe er sie demonstrativ angeschaut, sei aufgestanden, habe seine Hose herabgelassen und mit Blickrichtung zu ihr masturbiert. Anschließend soll er seine Badeshorts wieder hochgezogen und sich weiter gesonnt haben, wie die Frau gegenüber der Polizei zu Protokoll gab.

Da weitere Personen die Tat anscheinend nicht mitbekamen, hat die 58-Jährige den Beamten zufolge zwei unbekannte Passanten angesprochen und ist in deren Begleitung an den unbekannten Mann herangetreten. Dieser habe die Tat jedoch bestritten, sich angezogen und sei mit seinem Fahrrad in Richtung Insel Bastei weggefahren. Der Unbekannte soll zwischen 40 und 45 Jahre alt, gebräunt und schlank gewesen sein. Er trug eine Brille, eine dunkle Schirmmütze, ein blaues T-Shirt, rote Badeshorts mit rot-schwarzen Streifen an der Beinaußenseite. Er fuhr mit einem dunklen Trekkingrad mit dunklen Satteltaschen. Hinweise zum Sachverhalt sowie dem unbekannten Mann nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-2773 entgegen.