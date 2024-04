Ein 22-jähriger Ludwigshafener wird verdächtigt, in größerem Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Eine Streife hatte den jungen Mann am Mittwochnachmittag im Bereich Hemshofstraße/Rollesstraße (Nord) kontrolliert. Die Beamten fanden bei ihm laut Polizei rund sechs Gramm Kokain in verkaufsfertigen Portionen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Unterkunft des Mannes, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurden rund 250 Gramm Kokain und etwa 3000 Euro Bargeld sichergestellt. Gegen den Mann wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.