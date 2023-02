Zwei mutmaßliche Drogendealer sitzen in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige und der 33-Jährige wurden nach Polizeiangaben am Montag in der Mannheimer Straße beim Verkauf von Drogen beobachtet. Eine Polizeistreife stellte zehn Kilogramm Marihuana und rund 20.000 Euro Bargeld bei ihnen sicher. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Bei der Polizeikontrolle waren auch ein 43-Jähriger und der 48-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Sie wurden wegen fehlender Haftgründe (etwa Flucht- oder Verdunklungsgefahr) wieder auf freien Fuß entlassen.