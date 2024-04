Zwei Unbekannte sollen am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ältere Menschen in der Industriestraße (Nord) angesprochen haben. Wie die Polizei mitteilt, haben sie nach den Namen und Adressen gefragt. Zu einem finanziellem Schaden ist es nicht gekommen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Unbekannten in betrügerischer Absicht agierten. Daher werden Zeugen gesucht. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.