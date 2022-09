Es ist vollbracht: Sechs große Säulen-Stiel-Eichen sind mit einer Verpflanzungsmaschine am Montag und Dienstag von der Baustelle für das neue Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen auf eine Grünfläche versetzt worden. Die folgenden Fällarbeiten sollen bis 30. September abgeschlossen werden. Wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

Landfrauen können weitaus mehr als leckere Kuchen backen: Die bunt gemischte Frauengruppen haben ein sehr gutes Gespür für Trends. Nun erobern sie Instagram. Wie sie das anstellen, erfahren Sie hier.

Die Konsumlaune in Deutschland ist auf einem Rekordtief. Der lokale Handel bekommt das hautnah zu spüren und kontert mit Erlebnissen. Deshalb freuen sich die Mannheimer Geschäftsleute auf den verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober – der tatsächlich schon am Samstag beginnt. Was geboten wird, das lesen Sie hier.

In der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Ludwigshafen-Oggersheim hat es laut Polizei am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Dem beherzten Einsatz des Pfarrers ist es zu verdanken, dass nicht Schlimmeres passiert ist. Hier mehr dazu.

Der Countdown für den Abriss des ehemaligen Real-Markts in Frankenthal-Studernheim läuft. Am Donnerstag haben die Investoren die Baustelle an die Rückbau-Firma übergeben. Doch bis auf dem Areal an der B9 die großen Bagger rollen, dauert es noch Monate. Wie alles genau vonstatten geht, lesen Sie hier.

Dass sich die Speyerer begeistert auf ihre Fahrräder schwingen, heißt nicht, dass sie mit den Radwegen einverstanden sind. Der Unmut ist in der Politik angekommen – entsprechend viele Verbesserungsvorschläge gibt es. Eine Auswahl davon lesen Sie hier.