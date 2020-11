Nach dem Rückzug von Doris Barnett steht die SPD vor einer schweren Aufgabe. Ihr Vorbild ist dabei ausgerechnet der CDU-Konkurrent.

Die SPD steht vor einer großen Herausforderung. Sie muss für die Bundestagswahl einen Nachfolger für die bisherige Abgeordnete Doris Barnett finden. Kein leichter Job, schließlich gehört die 67-jährige Oggersheimerin seit 1994 dem Parlament in Berlin an und ist entsprechend etabliert. Im Vergleich zu ihr sind die Bewerber Christian Schreider und Nils Max eher unbeschriebene Blätter. Sie sind zwar vor Ort bekannt, müssen in der Fläche aber noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Die Aufgabe wird für die SPD auch dadurch nicht einfacher, da sich Torbjörn Kartes nach seinem knappen Überraschungssieg von 2017 einen guten Ruf aufgebaut hat. Ausgerechnet der CDU-Konkurrent ist für die Genossen aber das Vorbild. Er war klarer Außenseiter und nicht über die Landesliste abgesichert. Dennoch hat er engagiert gekämpft und sich gegen Barnett das Direktmandat geholt. Daher gilt für die SPD. Egal ob mit Schreider oder Max: Die Genossen müssen mutig sein und die Ärmel hochkrempeln. Nur dann haben sie eine Chance, den Wahlkreis, in dem sie zuletzt dreimal verloren haben, zurückzuerobern. Zudem müssen sie intern um einen guten Listenplatz kämpfen. Denn es geht für sie ja auch darum, dass die Arbeiterstädte Ludwigshafen und Frankenthal weiterhin mit einem SPD-Politiker im Bundestag vertreten sind.