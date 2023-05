Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anne Zehetgruber hielt beim DTB-offenen Hallen-Ranglistenturnier des Tennisverbandes Pfalz am Wochenende in Bad Dürkheim die Fahne Ludwigshafens nach oben. Die 27-jährige Spielerin vom Zweitbundesligisten TC Oppau siegte bei den Damen. Die erfolgsgewohnten Herren des BASF TC sammelten am Wochenende nur Erfahrung.

„Unsere Spieler sind aktuell auf Hardcourt unterwegs. Ein Turnier auf Teppich hätte deshalb nicht so viel Sinn gemacht“, erklärte BASF-Cheftrainer Steffen Neutert, warum aus Ludwigshafen