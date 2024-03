Die Städtische Musikschule Ludwigshafen lädt alle Interessierten am Samstag, 9. März, 11 bis 15 Uhr, zur Instrumentenvorstellung in die Zentrale der Einrichtung am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3 ein. Ab 11 Uhr stehen die Instrumente Trompete, Klavier, Klarinette, Violine/Viola und das Ballett auf dem Programm. Um 12 Uhr folgen Fagott, Posaune, Tenorhorn, Saxofon, Quer- und Blockflöte. Um 13 Uhr geht es weiter mit Gitarre, Kontrabass, Violoncello, Harfe und klassischem Gesang. Zum Abschluss ab 14 Uhr sind das Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass, Saxofon und Pop-/Jazzklavier an der Reihe. Eine Anmeldung für die Instrumentenvorstellung ist nicht erforderlich. Ein Schnupperstundentag findet am Samstag, 16. März, 10 bis 16 Uhr, in der Musikschule statt. Dabei können alle Interessierten unter fachkundiger Anleitung Instrumente ausprobieren und sich über die Angebote der Musikschule informieren. Dazu ist eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 14. März, erforderlich unter Telefon 0621 5042568 oder per E-Mail an musikschule @ludwigshafen.de.