Im Juli lädt die Städtische Musikschule gleich zu drei Konzerten ein: Am Freitag, 1. Juli, findet um 19 Uhr ein Klavierabend im Kammermusiksaal der Musikschule am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz statt. Hier spielen sowohl die jüngsten als auch weit fortgeschrittene Schüler und moderieren ihr Programm selbst. Am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr laden die „Bläserbande“ und die beiden Blasorchester am Lutherturm zu einem „musikalischen Aperitif“ ein. Anschließend bietet das Restaurant „La Torre de Angelo“ einen Mittagstisch an. Diese Veranstaltung ist die erste unter dem Motto „Open Air am Lutherturm“. Ein weiteres Freiluftkonzert gibt es dann eine knappe Woche später: Am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr findet ebenfalls am Lutherturm „Swing im Dreieck“ statt. Besucher dürfen sich auf Big-Band-Sound mit den Big Bands der Städtischen Musikschulen Speyer, Mannheim und Ludwigshafen freuen. Jedes Jahr treffen sich diese drei Bands zu einem gemeinsamen Konzert, dieses Mal erstmals als Open-Air-Veranstaltung.