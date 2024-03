Die Lehrer der Städtischen Musikschule Ludwigshafen stellen am Samstag, 9. März, ab 11 Uhr im Kammermusiksaal der Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3, unterschiedliche Instrumente vor: Um 11 Uhr sind Trompete, Klarinette, Klavier, Violine und Bratsche an der Reihe. Zudem wird der Ballettunterricht präsentiert. Um 12 Uhr folgen Fagott, Posaune, Tenorhorn, Saxofon, Querflöte und Blockflöte. Um 13 Uhr stehen Gitarre, Harfe, Kontrabass, Cello und klassischer Gesang im Mittelpunkt. Zum Abschluss um 14 Uhr präsentiert sich die Popularmusikabteilung mit Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass, Jazzklavier und Saxofon. Im Anschluss an jede Instrumentenvorstellung besteht die Möglichkeit, sich für den Schnupperstundentag am Samstag, 16. März, 10 bis 16 Uhr, anzumelden.