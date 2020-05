Die Städtische Musikschule Ludwigshafen hat wieder mit ihrem Präsenzunterricht begonnen. Wegen der Corona-Krise war die Einrichtung ab 12. März geschlossen. Nun erklingen wieder Töne wieder in der Zentrale am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz und in einigen Zweigstellen, wie Musikschulleiterin Angela Bauer erfreut berichtet: „Natürlich halten wir die Hygiene- und Sicherheitsregelungen genau ein. Wir haben ein Wegekonzept erarbeitet, so dass sich die Schüler möglichst nicht begegnen.“ Für die Musikschule gilt derselbe Corona-Hygieneplan wie für die Schulen. Im Gebäude besteht eine Maskenpflicht. Der Unterricht findet für Tasten-, Streich- und Zupfinstrumente sowie für Schlagzeug statt. Der Gesangs- und der Blasinstrumentenunterricht wird weiterhin nun online angeboten. Alle Schüler wurden über die Öffnung im Vorfeld informiert. „Wir freuen uns, dass es nun schrittweise mit dem Präsenzunterricht wieder losgeht. Der Onlineunterricht kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen,“ sagt Angela Bauer.