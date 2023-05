Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir stehen in den Startlöchern, aber in dieser Form macht es keinen Sinn.“ Das sagt Musikpark-Chef Mike Gebhardt. Maximal 350 Besucher, die ab dem Wochenende hätten wieder gemeinsam feiern dürfen, seien zu wenig, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Kritik übt auch Jürgen Wolff von der Music Hall in Oppau.

„Am Montag gab es erste Ankündigungen. Da wusste aber auch das Ordnungsamt noch nichts genaueres. Am Donnerstag kam erst die endgültige Verordnung, an der wir uns orientieren