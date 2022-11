In der Diskothek Musikpark am Berliner Platz ist es laut Polizei am frühen Sonntagmorgen zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast gekommen. Wegen seines aufbrausenden Verhaltens wurde der Gast durch zwei Security-Mitarbeiter ermahnt. Dadurch fühlte sich sein 22-jähriger Begleiter angegriffen und verhielt sich zunehmend aggressiver gegenüber dem Sicherheitspersonal. Als er deshalb durch die Mitarbeiter aus dem Musikclub gebracht werden sollte, griff er einem der beiden Männer an den Jackenkragen. Als er zu Boden gebracht wurde, trat er einem der Mitarbeiter an den Kopf. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihm und seinen Begleitern wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt.