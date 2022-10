Let’s Dance: Am Sonntag, 9. Oktober, 15-18 Uhr, öffnet der Musikpark am Berliner Platz wieder seine Pforten für die Seniorendisco. Der Seniorenrat Ludwigshafen, die Seniorenförderung der Stadt und das Team des Musikparks freuen sich laut Ankündigung auf viele fröhliche Menschen Ü50. Der Stil der Vor-Corona-Zeit soll beibehalten werden, also tanzen und rocken in verschiedenen Räumen. Leckere Drinks zu moderaten Preisen sollen die Verschnaufpausen verschönern. Eintritt (vier Euro) ist ab 14.30 Uhr.