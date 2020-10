Mit ihrem Ludwigshafener Matineezyklus ist die Pfälzische Musikgesellschaft für die Zeit der Sanierung des Wilhelm-Hack-Museums ins Ernst-Bloch-Zentrum gezogen. Den Auftakt zur Reihe in der „neuen Heimat“ hat das Violin-Klavierduo des aus Usbekistan stammenden Violinisten Sanjar Sapaev und des Pianisten Andreas Sorg gegeben.

Das Konzert durfte zwar nur eine Stunde dauern. Zu hören waren aber immerhin Musiken von Beethoven, Brahms, Rachmaninow, dem bulgarischen Komponisten Petar Christoskow (1917 bis 2006), Olivier Messiaen und dem legendären belgischen Geigenvirtuosen Eugène Ysaye.

Über Virtuosität verfügt auch Sanjar Sapaev, der an der Mannheimer Musikhochschule kurz vor dem Studienabschluss steht. Zusammen mit Andreas Sorg, einem sehr aufmerksamen, einfühlsamen Partner am Flügel, nahm der Violinist durch spielerische Bravour und ausgeprägten gestalterischen Willen für sich ein. So etwa im Mittelsatz von Beethovens G-Dur-Sonate (op. 30/3), in der einige Piano-Abtönungen von verfeinerter Musikalität zeugten. Den ersten Satz dieser Sonate präsentierten die beiden Musiker in rasantem Tempo und brillant. Virtuose Kabinettstücke zelebrierten Sapaev und Sorg mit spielender Leichtigkeit auch bei Christoskows überaus wirkungsvoller Rhapsodie und Messiaens „Fantaisie“, einem Jugendwerk, das vom späteren Avantgardisten noch keine Ansätze zeigt. Sämtliche akrobatischen Register wurden dann bei Ysayes Caprice (nach einer Etüde von Saint-Saëns) gezogen. Hier wartete vor allem Sapaev mit einem spektakulären Repertoire geigerischer Zauberkunststücke auf. Verhaltenere Töne gab es zuvor im ersten Satz von Brahms’ G-Dur-Sonate (op. 78) zu vernehmen.

Begonnen hatte das Programm der 13-jährige Pianist Toni Farian mit Rachmaninows Präludium in c-Moll: ein Talent, das den ausladenden Gestus beherrscht und das Instrument zum Klingen zu bringen versteht.