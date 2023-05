Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der Tod und das Mädchen und der Tod“: So lautete die Überschrift zum jüngsten Programm der Konzertreihe SO UM 5 in der Ludwigshafener Philharmonie. Sie fasste die Titel der beiden Streichquartette zusammen, die diesmal erklangen.

Auf dem Programm stand das bekannte Quartett „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert in Beziehung zu dem Quartett „Das Mädchen und der Tod“ des im August