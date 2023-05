Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Platz der Deutschen Einheit Barbara Giepner getroffen. Die 39-Jährige stammt vom Niederrhein, lebt seit zwei Jahren in Ludwigshafen und spielt Bratsche bei der Staatsphilharmonie.

Wie fühlt sich die Frau vom Niederrhein in Ludwigshafen?

Ach Gott, dort bin ich ja schon eine Weile weg. Insgesamt fühle ich mich hier wohl.

Wie war Ihr Werdegang als Musikerin?

Ich