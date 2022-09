Mit sanften Saxofontönen ist am Donnerstag die 17. Saison des Musikalischen Mittags auf dem Ludwigsplatz ausgeklungen. Auf Einladung des Marketingvereins spielte Celia Baron vor mehreren Dutzend Zuhörern. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin arbeitet als Saxofonistin und DJane, aber auch als Komponistin, Produzentin und Dozentin für Saxofon. Der Veranstalter zog eine positive Bilanz: Das Format habe sich über mittlerweile eineinhalb Jahrzehnte als beliebter Treff in der Mittagspause etabliert. Neben der stylishen Atmosphäre hätten dazu auch neue Akzente in der Möblierung beigetragen.