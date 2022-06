Neustart nach zweieinhalb Jahren Corona-Zwangspause: Der „Musikalische Mittag“ ist am Donnerstag auf dem Ludwigsplatz wieder gestartet. Zum Auftakt spielte die Band „Jazz in Spring“, ein Quintett aus Lehrern der Popabteilung der Städtischen Musikschule um die Sängerin Beate Mass. Etwa 100 Menschen waren gekommen, um sich eine musikalische Mittagspause unter den Platanen zu gönnen. Die Verpflegung der Gäste übernahm das Pfalzbau-Catering „Merlin“. Veranstalter ist die Stadtmarketinggesellschaft Lukom. „Das Wetter passt, die Resonanz ist gut und wir können mit der Reihe einen der schönsten Plätze der Stadt wunderbar in Szene setzen“, meinte Lukom-Chef Christoph Keimes. Bis September soll es noch dreimal den „Musikalischen Mittag“ geben, jeweils von 12 bis 14 Uhr. Am 7. Juli spielt das Silke Hauck Trio, am 4. August DJ Didi und am 8. September die Saxophonistin Celia Baron. Für die Musiker gibt es erstmals eine eigene Bühne. Tische, Bänke und Lounge-Möbel laden Besucher zum Verweilen ein.