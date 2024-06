Bei der Veranstaltung „Kultur im Hain“ sind in Rheingönheim wieder Jung und Alt zum Sommerfest eingeladen. Am Freitag, 21. Juni, präsentieren sich beim Musikfestival im Luitpoldhain verschiedene Bands auf der Bühne.

Im vergangenen Jahr hatte das Kulturfest nahtlos an frühere Erfolge anknüpfen können und große Resonanz beim Publikum gefunden. Los geht es am Nachmittag um 15 Uhr auch in diesem Jahr wieder mit dem großen Spielefest. Alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter haben hier bei freiem Eintritt die Gelegenheit, an den organisierten Bastelaktionen und den Spielen an den Stationen mitzumachen und selbst aktiv zu werden. Wieder dabei ist für die älteren Kids der beliebte Wettbewerb im Kistenklettern.

Ab 16 Uhr startet das Musikprogramm auf der Bühne. Den Anfang mit ihrer Hip-Hop-Tanzshow machen die Gruppen der Tanzschule Weile, die „coole Moves zu modernen Beats“ präsentieren, wie angekündigt wird. Um 16.30 Uhr haben die Nachwuchs-Musiker der Musikschule Ludwigshafen ihren Auftritt und heizen mit bekannten und beliebten Rock-Klassikern ein. Ab 17.30 Uhr zeigen die Hip-Hop-Tänzer des Jugendzentrums Rheingönheim ihr Können.

Den Auftakt des Abendprogramms um 18 Uhr bestreitet die bewährte Rheingönheimer Band „Die Igels“ mit Hits und Rock-Klassikern der vergangenen Jahrzehnte. Popklassiker mit akustischen Instrumenten und harmonischen Stimmen prägen den Sound der vierköpfigen Band. Ab 20 Uhr wird für den Rest des Abends dann die Partyband „Revoc“ für ausgelassene Stimmung sorgen. Der Name steht – rückwärts gelesen – für das Programm. Wie die Band um Sängerin Paty ankündigt, hat sie auf der musikalischen Reise durch die Rock- und Popmusik für jeden etwas dabei.

Für die Organisation des Fests ist wieder ein Team des „Kinder- und Jugend-Forums Rheingönheim“ verantwortlich, ein Zusammenschluss von Vereinen und Institutionen im Stadtteil. Wie im Vorjahr kostet der Eintritt für alle ab 16 Jahren 2,50 Euro. Im kulinarischen Angebot sind neben Kaffee und Kuchen auch Gegrilltes und Getränke aller Art, zu „familienfreundlichen Preisen“, heißt es.