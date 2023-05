Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ins Kammerkonzert oder in die Ausstellung? Die Besucher der Mannheimer Kunsthalle hatten am Wochenende die Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden. Im Atrium des Museums gab die Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters ein Kammerkonzert passend zur James-Ensor-Ausstellung. Die in der Pause besucht werden konnte.

Bei den Besuchern traf das Projekt auf einhelligen Beifall. Zu Recht, um es gleich vorwegzunehmen. Die musikalischen Darbietungen bewegten sich allesamt auf bemerkenswert hohem Niveau, und sie sprachen beredt