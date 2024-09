Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen und die Music Hall in Oppau laden zur „Langen Nacht der Protestsongs“ ein, die am Freitag, 27. September, von 20 bis 1.45 Uhr in der Music Hall, Kirchenstraße 12, stattfinden wird. Die Veranstaltung ist Teil der „Langen Nacht der Demokratie“ in Rheinland-Pfalz.

Geboten werden jüngste Protestsongs wie „Für immer Frühling“ von Soffie sowie viele bekannte Lieder der letzten sechs Jahrzehnte und einige weniger bekannte Stücke jenseits des Mainstreams. Genres wie Folk, Rock, Soul, Reggae, R’n’B, Pop, Indie und HipHop sorgen für musikalische Vielfalt. DJ Uwe beginnt um 20 Uhr mit ruhigen Songs und wechselt ab 21 Uhr zu tanzbarer Musik. Alle Songs haben eine politische Intention – sei es das Aufbegehren gegen soziale Missstände, Diskriminierung und Ausbeutung oder das Eintreten für Frieden, Freiheit, Akzeptanz und Gleichberechtigung.

Die VHS stellt während der Veranstaltung Informationen zu den Liedern, ihren Inhalten, Hintergründen und Bedeutungen mit Videos, Plakaten und Broschüren bereit. Sozialdezernentin Beate Steeg betont die Eignung des Formats: „Musik kann Botschaften vermitteln und verbreiten und kann auch eine Brücke sein für Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus oder Ländern.“ Die Veranstaltung soll Menschen ermutigen, sich für die Demokratie zu interessieren und einzusetzen.

Noch Fragen?Für diejenigen, die sich konkret für Freiheit und Menschenrechte engagieren möchten, gibt es an diesem Abend Informationsmaterial am Stand von Amnesty International Ludwigshafen. Der Eintritt beträgt fünf Euro.