Innerhalb des Projekts „Raum für Neues“ wird im Bereich der Innenstadt am Samstag, 17. September, ein stilistisch vielseitiges Programm profilierter regionaler Künstler vorgestellt.

Insgesamt vier Ensembles treten unter dem Signet „Raum für Musik“ an drei verschiedenen Locations zwischen 15 und 18.30 Uhr im stündlichen Wechsel auf. Spielorte sind in der Nachbarschaft des neuen Sitzmobiliars am Berliner Platz, neben dem Fachgeschäft Schuh Keller in der Ludwigstraße sowie direkt am Ludwigsplatz. Der Eintritt ist frei.

Künstlerisch kuratiert wird das Programm von dem Percussionisten und Schlagzeuger Erwin Ditzner, der auch in der einem der beiden auftretenden Marching-Band-Quartette spielen wird. Beide Formationen stehen für Brass Band Sound im New Orleans Style. In beiden Marchingband-Projekten konnte Ditzner einige seiner musikalischen Weggefährten der Band Mardi Grass b.b. versammeln.

Duo Tandem aus Mannheim

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Nachmittag ist der Auftritt des Duos Tandem der in Mannheim beheimateten Jazz-Saxofonistin Alexandra Lehmler zusammen mit ihrem Ehemann und Partner TC Debus am Kontrabass. Dieses Duo wird eigene Werke spielen. Aus Speyer reist das musikalische Duo Blue Moon der beiden Künstler Lömsch und Beutels an, die sich an Saxofon und Gitarre ins Genre des blauen Dinner Jazz begeben. Das gesamte Programm findet ganz im Stil traditioneller Straßenmusik völlig ohne elektrische Verstärkung statt. Die Konzerte an den drei Spielorten beginnen jeweils zur vollen Stunde um 15, 16, 17 Uhr und 18 Uhr. Am Spielort Berliner Platz werden alle vier Formationen ab 18 Uhr auch jeweils noch mal ein Kurzprogramm spielen und zum Finale voraussichtlich auch alle gemeinsam ein bis zwei Stücke in dann recht großer Besetzung aller Mitwirkenden präsentieren.

Zentrale Anlaufstelle für kulinarische Genüsse ist während dieses Mini-Festivals der Food-Truck von Lara’s Kantinchen, der ebenfalls am Lounge-Mobiliar am Berliner Platz positioniert ist.