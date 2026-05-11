Eine magische Reise durch die Welt der Musicals erlebten die Zuschauer im Rosengarten. „This ist the greatest Show“ machte ihrem Namen alle Ehre.

Starke Stimmen, eindrucksvolle Choreografien, farbenprächtige Visualisierungen – der mehr als zweistündige Musicalritt sorgte für eine emotionale Achterbahnfahrt, bei der am Ende nicht nur auf der Bühne ein Feuerwerk im Hintergrund auf den Leinwänden für den krönenden Abschluss sorgte.

Eben war die Bühne noch dunkel, der Applaus beim Eintreffen der Liveband gerade verstummt, da gibt das Bühnenlicht den Blick auf das komplette Ensemble frei, das unbemerkt Position auf der Bühne bezogen hat. Gemeinsam setzen sie mit „The greatest Show“ aus dem Film „The greatest Showman“ gleich den Maßstab für den restlichen Abend. Während im Hintergrund drei als Leinwand fungierende Rundbögen an Eingänge in ein Zirkuszelt erinnern und genau diese Atmosphäre wiedergeben, zieht das Ensemble mit Stimmgewalt und Präsenz alle in seinen Bann.

Vielfältig und eindrucksvoll

„Er kehrt zurück“, verspricht Friedrich Rau, der nicht nur als Solist auftritt, sondern auch als Moderator durch die Show führt, und meint damit Zirkuspionier P. T. Barnum, der im Film von Hugh Jackman verkörpert wird. Doch bevor der „The greatest Showman“-Abschlussteil mit seinen zahlreichen Hits die Zuschauer zum Ausrasten bringt, gibt es jede Menge „Geschichten, die verzaubern“ und „Melodien, die Erinnerungen wecken“, sagt Rau und macht schon einmal Vorfreude auf das, was noch kommt.

Die Welt der Musicals ist vielfältig, was die zahlreichen Hits zeigen, mit denen die diesjährigen Solisten Verena Mackenberg, Michaela Schober, Patrick Stanke, Filippo Strocchi und Roberta Valentini nicht nur eindrucksvoll demonstrieren, warum sie zu den namhaften Größen in der Musicalszene zählen, sondern auch Lust machen auf mehr.

Etwa auf einen schaurigen „Tanz der Vampire“, bei der sich ein Blutmond mit der „Totalen Finsternis“ abwechselt. Auf unbeschwerte Stunden in Purs „Abenteuerland“ oder einen Plausch mit Kaiserin „Elisabeth“, die gleich von allen drei Solistinnen verkörpert wird, die mit ihrer kraftvollen mehrstimmigen Interpretation des Musicalhits „Ich gehör nur mir“ für absolute Gänsehaut sorgen.

Ebenso begeistern die drei Sängerinnen als „Eiskönigin“ Elsa, die ihren Hit „Let it go“ gleich in mehreren Sprachen zum Besten geben. Eine Prise Nostalgie schwebt bei dem 80er-Jahre-Kracher „Power of Love“ aus dem Musical „Zurück in die Zukunft“, das erst im März seine Premiere in Hamburg feierte, über die Bühne.

Prince Damien als Michael Jackson

Wenn jeder Schritt ein bekanntes Klacken verströmt und ein silberner Handschuh aus der Tasche gezogen wird, weiß fast jeder, wer gemeint ist: Michael Jackson. Special Guest Prince Damien, der 2016 die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewann und seit Ende 2024 den jungen Michael Jackson im gleichnamigen Musical in Hamburg spielt, sorgt noch vor dem ersten Ton für zahlreiche Jubelschreie und bewundernde „Oh Wow“-Rufe. Diese werden immer lauter, als er zu „Billie Jean“ in bester Michael-Jackson-Manier über die Bühne tanzt, den legendären „Moonwalk“ inklusive.

Egal ob ein verruchter Besuch im „Moulin Rouge“, ein beschwingter von einem Abba-Medley begleiteter Ausflug auf eine griechische Insel, dem Schauplatz des Musicals „Mamma Mia“, eine „Frei und Schwerelos“-Reise ins magische „Wicked“-Land Oz oder ein Stopp in Verona beim berühmtesten Liebespaar der Weltgeschichte „Romeo und Julia“, deren Musical mit den Hits von Rosenstolz begeistert – das Ensemble zeigt seine Vielfältigkeit und sorgt mit purer Stimmpower für lautstarken Applaus nach jedem Song.

Neben dem wundervollen Gesang sind es auch die schönen Choreografien, die zahlreichen Kostümwechsel sowie das stets passende Bühnenbild, die zum perfekten Gesamtgenuss beitragen. Mit einem regelrechten Feuerwerk aus den Hits des Films „The greatest Showman“ und einer tollen Inszenierung, die für reichlich Zirkusflair sorgt, endet der Abend wie er gestartet war mit dem Lied, das zugleich als Fazit dienen kann: „The greatest Show.“