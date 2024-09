Heaven’s Gate, das Gospel- und Musicalensemble aus Rheingönheim, steuert das Jubiläumsjahr auf seinen Höhepunkt zu. Statt der üblichen zwei Jahreskonzerte sind dieses Mal vier Konzerte geplant, bei denen das selbst entwickelte Chor-Musical „Bluebird“ aufgeführt werden soll. Dies geht aus einer Mitteilung des Ensembles hervor. Die Gäste erwarten demnach „poetische Momente und Musik, die pure Lebensfreude ausdrückt“. Geplant sei „ein beschwingter und kurzweiliger Abend“.

Chor und Solisten führen mit einem Mix aus Musical-, Gospel- und Popsongs aus bekannten Broadway-Aufführungen schwungvoll durch eine musikalische Reise. Instrumentale Unterstützung bieten die professionellen Musiker Cedric Biamont am Piano, Lukas Hatzis am Bass und Julian Losigkeit an den Drums. Die Aufführungen finden am 2. und 3. November 2024 im Cineplex-Kino in Neustadt an der Weinstraße jeweils um 17 Uhr statt. Weitere Auftritte folgen am Samstag, 9. November, 19 Uhr, und am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, jeweils in der Paul-Gerhardt-Kirche in Rheingönheim.

Noch Fragen?

Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Samstag, 5. Oktober. Bereits jetzt können Reservierungen über die Homepage www.heavensgate-ev.de oder per E-Mail an anne.balbach@heavensgate-ev.de vorgenommen werden.