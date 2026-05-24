In der Erlöserkirche in Ludwigshafen-Gartenstadt (Herxheimer Straße 53) ist Ende Mai ein Musicalkonzert an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zu erleben. Das Speyerer Gesangsensemble Soulmate4 zeigt am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Mai, jeweils um 18 Uhr die Produktion „Cast me if you can! Spot an!“. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Programm erzählt von vier Personen, die sich einem offenen Casting stellen und dabei Hoffnungen, Zweifel und persönliche Geschichten auf die Bühne bringen. Während des Auswahlprozesses gerät das Projekt ins Stocken; die Casting-Direktorin rückt daraufhin selbst ins Zentrum des Geschehens. Zu hören sind laut Veranstalter bekannte Pop- und Musicalsongs, verbunden durch Dialoge und szenische Passagen, die einen Blick hinter Abläufe der Showbranche geben. Die Aufführung dauert rund zwei Stunden einschließlich Pause, in der das Team der Elisabeth-Kirchengemeinde eine kleine Stärkung anbietet.