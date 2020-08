Die Stadt hat nach eigenen Angaben einen „konstruktiven Lösungsansatz“ für den Betrieb der Music Hall in Oppau gefunden. Nach Abstimmungsgesprächen mit dem Betreiber, Fachbehörden sowie nach Rücksprache mit dem zuständigen Ministerium in Mainz könne die Music Hall bei entsprechenden Bedingungen als gaststättenähnlicher Betrieb öffnen. Die jeweils aktuelle Corona-Schutzverordnung und das entsprechende Hygieneschutzkonzept seien dabei in der jeweils aktuellsten Fassung zu berücksichtigen, heißt es aus dem Ordnungsdezernat.

„Stadt steht zu Verantwortung“

„Ich freue mich sehr, dass wir im gemeinsamen Gespräch eine Tür öffnen konnten, um die wirtschaftliche Existenz der Hall und ihrer Betreiber zu sichern, aber auch, um dieser echten Institution im Norden Ludwigshafens – und deren Fans – eine Perspektive zu bieten“, informierte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) am Donnerstagabend. Es sei wichtig, gerade während der Pandemie Unterstützungsmöglichkeiten für Betriebe in der Stadt auszuloten und verantwortungsvoll auszuschöpfen. Die Stadt stehe zu ihrer Verantwortung.

„Im Dialog lösen“

Die Stadt müsse zugleich immer das Gesamtbild bewerten. Auch wenn nun eine Perspektive zum Betrieb gegeben sei, müsse klar sein, dass dieser nur in geänderter Form stattfinden könne. Die Einschränkungen, die sich dadurch zwangsläufig ergeben, führten dazu, dass gleichzeitig Lärm- und Verkehrsentwicklung vor Ort geringer würden und damit die Belange der Nachbarn stärker berücksichtigt würden. „Nur wenn wir gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen, funktioniert das Miteinander. Das zeigt uns Corona eindringlich. Das gilt aber auch jenseits davon im Alltag: Wir stehen für alle Seiten gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Konflikte lassen sich immer am besten im Dialog lösen“, so Schwarz, der am Montag im Stadtrat angekündigt hatte, nach einer Lösung zu suchen.

Bar ohne Tanzbetrieb für bis zu 75 Gäste

In der Vorwoche war Hall-Geschäftsführer Jürgen Wolff noch verboten worden, die Diskothek als Bar ohne Tanzbetrieb für bis zu 75 Personen zu öffnen – weil er es versäumt hatte, einen offiziellen Antrag zu stellen. Am Donnerstag sagte er im RHEINPFALZ-Gespräch, dass „uns nun genau das genehmigt worden ist, was wir wollten“. Der 65-Jährige: „Mit der Lösung sind wir glücklich unter den gegebenen Umständen.“ Für die weitere Existenz des Clubs sei das enorm wichtig.

Die 1981 eröffnete Hall kann seinen Angaben zufolge nun doch als Bar ohne Tanzbetrieb mit reduzierter Musiklautstärke eröffnen. „Wir haben uns auf bis zu 75 Personen festgelegt.“ Weil die Club-Mitglieder erst informiert werden müssten, werde es am Wochenende noch nichts mit einer Eröffnung. Wolff hofft, die ersten Gäste der Music Hall dann am darauffolgenden Wochenende begrüßen zu dürfen.