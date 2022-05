Die Corona-Pandemie war auch für den Museumsverein Friesenheim eine gewaltige Zäsur. Der Arbeitskreis und der Vorstand waren auf eine Minimalbesetzung geschrumpft. Erfreulicherweise sei im Vorjahr ein „Hilferuf“ über die Presse in der Bevölkerung positiv aufgenommen worden. Neue Mitstreiter schlossen sich an. Dass diese auch bereit sind, sich in die Vereinsführung einbinden zu lassen, zeigte sich bei der ersten Hauptversammlung nach drei Jahren. Erstmals wurde wieder ein komplettes Führungsteam gewählt. Als Vorsitzender führt Günther Lambert weiterhin das Team an, dem künftig Günter Rutkowski als Stellvertreter, Sascha Höning als Schriftführer, Stefanie Seitz als Rechnerin und drei Beisitzer angehören. Alle sind auch gleichzeitig im Arbeitskreis tätig, der die Aktivitäten des Museums steuert.

Flohmarkt am 21. Mai

Das neue Team hat sich zur Aufgabe gemacht, die Akzeptanz bei der Bevölkerung und somit auch die Besucherzahlen des Museums zu erhöhen. Bei den monatlichen Öffnungszeiten soll es zwar bleiben, doch diese sollen durch Zusatzaktionen bereichert werden. So wird die große Fotosammlung des Vereins via Bildschirm im Museum sichtbar gemacht. Ein Museumskonzept wurde erstellt, erstmals auch eine Homepage ins Netz gebracht: museumfriesenheim.wordpress.com .

Das 1250-jährige Bestehen Friesenheims soll zum 1250+1-Jubiläum verschoben werden. Als sich durch den Wegfall der Vereins-Arbeitsgemeinschaft (Arge) in dieser Absicht nichts regte, fühlte sich der Museumsverein gefordert, organisatorisch in die Lücke zu springen. Der Erfolg war zunächst überschaubar, das Interesse nicht sehr groß. Dadurch nicht entmutigt, kommt es nun doch zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die dem Jubiläum einen Rahmen geben sollen. Die Veranstaltungen und Aktionen werden die Teilnehmer in eigener Regie durchführen, der Museumsverein wird sich um die gemeinsame Werbung und die Kommunikation kümmern. Der Veranstaltungskatalog wird gegenwärtig in Friesenheim veröffentlicht.

Ein Museumsflohmarkt am kommenden Samstag (21. Mai, 13 bis 18 Uhr) wird den Reigen der Veranstaltungen eröffnen. Die Museumsmitarbeiter haben die über viele Jahre angesammelten Archivbestände durchforstet und werden Teile davon im Hof des Gemeindehauses (Luitpoldstraße 47) zum Verkauf anbieten. Zahlreiche Veranstaltungen sollen bis zum Jahresende viel Gelegenheit bieten, das Ortsjubiläum zwar verspätet, doch gebührend mitzufeiern, kündigt der Verein an.

