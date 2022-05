Das Wilhelm-Hack-Museum beteiligt sich am Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 18 Uhr mit einem kostenfreien Programm am Internationalen Museumstag. Laut den Organisatoren startet um 10 Uhr ein Kunst-Bücherflohmarkt, um 11 Uhr eine Klaviermatinee. Eine Führung mit Ausstellungstechniker Udo Baur durch das Depot des Museums beginnt um 12 Uhr. Anmeldungen zu dieser Führung sind per E-Mail an laura.fracella@ludwigshafen.de möglich. Familien können sich von 15 bis 18 Uhr beim Offenen Atelier unter Anleitung von Anja Guntrum kreativ betätigen. Anne Rittig führt um 15 Uhr durch die Ausstellung „Körperbilder“ und Jordan Madlon um 16 Uhr durch die Ausstellung „Shaping Data“. Im Museumsgarten lädt das Gartencafé von 15 bis 18 Uhr zum Verweilen ein, und von 15 bis 17 Uhr können Interessierte bei Katrin Sachaus interaktivem Musikworkshop mitmachen. Von 15 bis 18 Uhr gibt es darüber hinaus eine Pflanzentauschbörse.