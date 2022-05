Anlässlich des Internationalen Museumstags am Sonntag, 15. Mai, öffnet das Maudacher Schloss von 10 bis 17 Uhr seine Türen. Vor Ort wird der Förderverein Maudacher Jubiläen Führungen durch die historischen Räume anbieten, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) sorgt mit Kaffee und Kuchen fürs leibliche Wohl. Auch einen Flohmarkt wird es den Verantwortlichen zufolge geben. Seinen Weg ins Schloss gefunden hat seit dieser Woche auch der historische Grenzstein Maudachs. Wie Christian Karpp vom Förderverein mitteilt, stand dieser bisher im Stadtmuseum: „Nun zurück in Maudach weist er allen Besuchern den Weg in unser Museum.“