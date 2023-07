„Kunterbunte Experimente aus der Farbwerkstatt“ heißt eine kleine, aber besondere Ausstellung im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum: Acht Schülerinnen und Schüler der Mosaikschule haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen – und das Ergebnis ist beeindruckend.

Bei der Mosaikschule in Oggersheim handelt es sich um eine Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Acht Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 haben gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Petra Berg ein ganzes Schuljahr lang immer wieder, jeden Monat, das Wilhelm-Hack-Museum besucht. Sie beschäftigten sich mit den Sammlungspräsentationen „Körperbilder – Intimität – Dekonstruktion – Interaktion“ und „Zeiten des Aufbruchs“ sowie mit der Sonderausstellung „Street Life – Die Straße in der Kunst von Kirchner bis Streuli“. Nachdem sie die Kunstwerke im Museum gesehen hatten, konnten sie im Museumsatelier unter der Leitung von Museumspädagogin Daniela Rosenberger ihrer Fantasie freien Lauf lassen und malen, basteln und collagieren.

Von Picasso inspiriert

Das Ergebnis können Besucherinnen und Besucher des Wilhelm-Hack-Museums bis Sonntag, 13. August, in der kleinen Ausstellung „Kunterbunte Experimente aus der Farbwerkstatt“ anschauen. Sie ist in einem durch den Umbau des Museums entstandenen kleinen Raum links vom Eingangsbereich neben der neuen Garderobe zu sehen. Gezeigt werden Selbstporträts, Stillleben, abstrakte Gemälde und Collagen. Es sind besondere Werke voller Farbintensität und leuchtender Kraft. Ein Porträt ist sichtlich von Picasso inspiriert, in einem Blumenstillleben sind die Konturen eines weiblichen Körpers angedeutet. Collagen, die in Mappen ausgestellt sind, beschäftigen sich mit den Vorstellungen der Kinder einer Traumstadt. „Sie waren wahnsinnig produktiv“, sagt Theresia Kiefer, für die Vermittlung verantwortliche Kuratorin am Haus. „Wir sind ganz begeistert von ihren Werken.“

Bei der Eröffnung der Ausstellung zeigten die Schülerinnen und Schüler eine Präsentation, in der sie selbst ihre eigenen Erfahrungen reflektieren. Für alle war es eine bereichernde Erkenntnis, dass sie es schaffen, geduldig an einer Sache zu bleiben und etwas zu schaffen, das nicht nur anderen gefällt – sondern auch ihnen selbst.

Die Ausstellung