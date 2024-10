An Allerheiligen (Freitag, 1. November) sind städtische Einrichtungen nach Angaben der Verwaltung wie folgt geöffnet beziehungsweise geschlossen: Das Wilhelm-Hack-Museum in der Innenstadt und die Rudolf-Scharpf-Galerie im Hemshof sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Süd ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Oggersheim schließt am 31. Oktober wegen der Aqua-Fitness Night Halloween bereits um 19.30 Uhr (Kassenschluss ist 18.30 Uhr, Ende der Badezeit ist 19 Uhr). Am 1. November ist das Bad geschlossen. Der Wildpark Rheingönheim ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 16 Uhr. Aufgrund des Feiertags ändern sich die Termine der Abfallentsorgung wie folgt: Freitag, 1. November, auf Samstag, 2. November. Die Wertstoffhöfe Nord, West und Süd und die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße sowie der Bestattungsdienst sind am 1. November geschlossen. Für die Abholung von Verstorbenen besteht ganzjährig eine 24-Stunden-Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 0621 622525. Die Stadtentwässerung ist jederzeit über die Betriebszentrale unter der Telefonnummer 0621 5046870 zu erreichen.