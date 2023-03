Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hübscher Name, schönes Programm: Der „Muschelsommer“ im Ludwigshafener Ebertpark kommt beim Publikum bislang sehr gut an. Die Abhängigkeit vom Wetter ist freilich groß. An ein paar Problemen wollen die Veranstalter arbeiten.

Wer Perlen sucht, schaut am besten zuerst in Muscheln nach. Was klingt wie eine frisch aus einem Glückskeks gezogene Binsenweisheit, hat im Ebertpark eine zusätzliche Dimension.