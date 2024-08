Ihre Gockelskerwe feiern die Mundenheimer von Freitag bis Dienstag, 16. bis 20. August. An zwei Standorten soll für Jung und Alt einiges geboten werden. Einziger Wermutstropfen: Eine Prinzessin hat sich in diesem Jahr nicht gefunden.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine (AGM) haben alles gegeben. Leider ohne Erfolg. Erstmals seit 1978 hat sich für die Munnemer Gockelskerwe keine Prinzessin gefunden. „Traurig, aber wahr“, sagt AGM-Vorsitzender Holger Scharff. Es gestalte sich einfach immer schwieriger, junge Frauen für eine solche Aufgabe zu gewinnen. Da keine neue Prinzessin vorgestellt werden kann, wird die Prinzessin aus dem Vorjahr, Michelle II., am Donnerstag, 15. August, beim Vorkerwetreff in der MKV Gockelsklause verabschiedet. „Ziel der Arbeitsgemeinschaft wird es sein, den Versuch zu unternehmen, für das nächste Jahr eine Prinzessin zu gewinnen.“

Die Kerwe wird am nächsten Tag um 18.30 Uhr offiziell eröffnet. Erstmals darf der neue Ortsvorsteher Raymond Höptner (CDU) auf dem Kerweplatz zusammen mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) das erste Fass Bier anstechen. Gefeiert wird an zwei Standorten: auf dem Kerweplatz mit kleinem Vergnügungspark auf dem Zedtwitzplatz an der Rheingönheimer Straße sowie am weinkulinarischen „Treff am Turm“ im Schatten der katholischen Kirche St. Sebastian an der Saarlandstraße.

Mit dem „Treff am Turm“ ist die Mundenheimer Kerwe übrigens wieder an den Ort zurückgekehrt, an dem sie vor einigen Hundert Jahren als „Kirchweihe“ wohl ihren Anfang nahm. Initiatoren dieses ungewöhnlichen gastronomischen Schwerpunkts waren vor über 30 Jahren junge Mitglieder der katholischen Pfarrgemeinde um Joachim Sommer, der immer noch an der Spitze des Vereins „Treff am Turm“ steht.

Spenden an sechs Institutionen

Der 58-jährige Mundenheimer und sein engagiertes Team von rund 70 Helfern – der 1995 gegründete Verein „Treff am Turm“ hat insgesamt über 120 Mitglieder – können während der Kerwe auf dem völlig verkehrsfreien Freigelände mit schützenden Zelten gleichzeitig bis zu 600 Gäste bei Selbstbedienung bewirten. Für Kinder gibt es geschützte Spielflächen.

In diesem Jahr gibt es zusätzlich zum gastronomischen Angebot zwei Höhepunkte: Am Kerwesonntag um 10 Uhr findet auf dem Gelände unterhalb des freistehenden Kirchturms ein Open-Air-Gottesdienst statt. Dabei wird an die Weihe der nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebauten Kirche am 29. August 1954 erinnert. Am Nachmittag um 15 Uhr wird Sommer im Beisein des Ortsvorstehers insgesamt 6100 Euro Spenden an sechs Institutionen verteilen: So gehen beispielsweise je 1500 Euro an die Tafel und die Suppenküche.

Am Kerwemontag sind wieder die Kinder des St. Annastift zu einem Nachmittag eingeladen, teilt Holger Scharff mit. An dieser Einladung beteiligen sich die Schausteller, der Ortsvorsteher und die AGM.