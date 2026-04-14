Noch in diesem Jahr soll die mehrfach verschobene Sanierung der Mundenheimer Straße starten. Bauzeit: rund zwölf Monate. Die Kosten liegen bei sechs Millionen Euro.

Ein lange geplantes Vorhaben kommt endlich in die Gänge: Für sechs Millionen Euro soll die Mundenheimer Straße zwischen Von-Weber-Straße in Süd und Adlerdamm in Mundenheim ab dem dritten Quartal 2026 saniert werden. Bauzeit: rund zwölf Monate. Darüber wurde der Bau- und Grundstücksausschuss am Montag von der Stadtverwaltung in Kenntnis gesetzt.

Die Sanierung des 750-Meter-Abschnitts ist Teil des kommunalen Straßenausbauprogramms und wurde bereits Ende August 2020 vom Stadtrat beschlossen. Seither haben sich die Rahmenbedingungen allerdings geändert: Für den großflächigen Knotenpunkt Adlerdamm laufen Prüfungen und Erweiterungsüberlegungen, wobei der nordöstliche Knotenpunktarm aus der Ausbauplanung der Mundenheimer Straße herausgelöst wurde, um doppelte Eingriffe zu vermeiden. Gleichzeitig kam es infolge der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise zum deutlichen Anstieg der Baukosten (19 Prozent). Zur Koordination mit den Arbeiten an der Hochstraße Süd wurde die Bauausführung vom Jahr 2025 auf 2026 verschoben. Am nordöstlichen Ende im Bereich der Yorckstraße werde die Verkehrsführung angepasst. Perspektivisch sollen freie Rechtsabbieger am Adlerdamm nach Schaffung von Alternativen zurückgebaut werden.

Auf Busspur wird verzichtet

Das Verkehrskonzept sieht vor, auf die ursprünglich geplante Busspur zu verzichten, wie Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) erläuterte. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) sei in die Planung eingebunden. Der sieben Meter breite Straßenraum wird nun neu und symmetrisch aufgeteilt. Für den Autoverkehr bleibt je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen erhalten. Der Radverkehr läuft künftig beidseitig auf der Fahrbahn über insgesamt 2,25 Meter breite Radfahrstreifen. Die bisher beidseitigen Radwege vor den Baumreihen werden zurückgebaut. Fußgänger erhalten speziell im Bereich des Südweststadions mehr Raum. 28 Prozent der Kosten sollen auf Süd, 72 Prozent auf Mundenheim entfallen, entsprechend der Flächenanteile. Zur Abfederung der Kostensteigerungen wurden Förderanträge beim Land gestellt. „Die Straße ist kaputt und hat ihre Nutzungsdauer erreicht, der Radweg ist eine Holperstrecke“, so die Planer.