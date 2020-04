Bei einem Unfall am Freitag in der Mundenheimer Straße sind drei Personen verletzt worden. Zudem wurde die Mundenheimer Straße während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Um 12.10 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße in Richtung Adlerdamm unterwegs. An einem Einkaufsmarkt wartete gleichzeitig ein anderer Autofahrer, um in eine Parklücke zu fahren, aus der gerade jemand rausfuhr. Als der 63-Jährige an dem wartenden Auto vorbeifahren wollte, kam ihm auf der Gegenspur ein Bus entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der 63-Jährige verletzt. Zudem fielen zwei Fahrgäste des Busses hin: eine 37-Jährige und eine 29-Jährige. Sie verletzten sich ebenfalls. Das Auto des 63-Jährigen wurde abgeschleppt und die ausgelaufenen Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma entfernt. Die Mundenheimer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.