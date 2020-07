Seit Mittwoch, 11 Uhr, ist der Durchgang unter der Hochstraße Süd in Richtung Mundenheimer Straße wieder für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Letztere müssen ihr Rad allerdings schieben. So tat es auch Silvia Alter aus dem Stadtteil Süd, die als Erste den freigegebenen Weg passierte. „Befreiend“, nannte die 71-Jährige den neuen Zustand. „Und kürzer zu unserem Berliner Platz.“ Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sprach vom „ersten Weg wieder zurück zur Normalität“. Die Abrissarbeiten an der Pilzhochstraße laufen unterdessen weiter. Bis Donnerstagmittag soll der Asphalt auf dem nächsten Abschnitt abgefräst sein, wie Stefan Feldmann von der Abrissfirma Moß sagte. Anschließend werden unter anderem die Geländer entfernt. Ab Freitagmittag soll der eigentliche Rückbau beginnen.