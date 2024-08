Die Mundenheimer Kerwe hat in diesem Jahr einige Neuerungen erlebt. Eines ist aber beim Alten geblieben: „Nach Weihnachten und Ostern ist die Munnemer Kerwe die drittwichtigste Veranstaltung in der Bundesrepublik“, scherzte Ortsvorsteher Raymond Höptner (CDU) vor seinem ersten Fassbieranstich.

Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) eröffnete der Ortsvorsteher das Traditionsfest. Er erntete nach den Vorfällen vom Donnerstag, als er von Müllsündern körperlich angegangen worden war, sehr großen Applaus bei der Begrüßung. „Als Stadtvorstand sind wir von diesem Vorfall zutiefst erschüttert“, erinnerte auch Steinruck noch einmal an den Übergriff und ergänzte: „Ich bin Raymond sehr dankbar, dass er sofort gesagt hat, dass er weitermachen möchte.“ Und der Ortsvorsteher, der für seine Fassbierpremiere vier Schläge benötigte, sorgte zumindest bei den politisch aktiven Besuchern für einen weiteren Moment des Innehaltens. Zur Eröffnung zitierte er den unvergessenen CSU-Politiker Franz Josef Strauß und fand mit den gewählten Worten uneingeschränkten Beifall: „Geräusche, die von einem Volksfest ausgehen sind kein Lärm, sondern ein Ausdruck der Lebensfreude.“

Lob für Sicherheitskonzept

Nach dem Eröffnungswochenende gab es jede Menge strahlende Gesichter bei den Verantwortlichen. Bei Festwirt Marco Schüssler zum Beispiel, der seit rund zehn Jahren den Ausschank auf dem Kerweplatz vor dem Zedtwitzhof betreibt. „Wir waren ab Freitag gut besucht und das war das erste Jahr ohne Zwischenfälle“, sagte er. Das neue Sicherheitskonzept mit einer starken Präsenz von Polizei und privatem Sicherheitsdienst habe gegriffen. Auch der Festplatz habe, in Verantwortung von Schausteller Andreas Göbel, deutlich an Attraktivität gewonnen. „Es war ein voller Erfolg“, lobte Schüssler deshalb schon vor den beiden abschließenden Tagen.

Das galt auch für die Munnemer Göckel, die sich in diesem Jahr auf ihre Rolle als Gastgeber konzentrieren konnten. Erstmals seit vielen Jahren war es der Arbeitsgemeinschaft nicht gelungen, eine Kandidatin für die Kerweprinzessin ausfindig zu machen. Für die Göckel bedeutete diese Lücke keinen Nachteil: „Normalerweise waren wir freitags immer mit viel Personal bei der Inthronisation auf dem Kerweplatz. Dieses Jahr konnten wir dafür unsere Gockelsklause schon am Freitag öffnen.“ Das hatte sich noch nicht bei allen Besuchern herumgesprochen, „aber dafür war der Samstag wirklich extrem gut besucht“, berichtete der Vereinsvorsitzende Andreas Mack.

Großer Andrang bei „Treff am Turm“

Von „sehr gutem Besuch“, berichtete auch Joachim Sommer vom „Treff am Turm“. Das Ergebnis aus dem Vorjahr werde sicher wieder erreicht werden. Damals hatte der Verein an den fünf Kerwetagen 6300 Euro eingenommen. Geld, das er in diesem Jahr wie immer an soziale Einrichtungen in Mundenheim und auch darüber hinaus spendete. „Die unterschiedlichen Standorte machen den Charme der Munnemer Kerwe aus“, freute sich auch Höptner über das gelungene Auftaktwochenende.

Und am Montag wird gleich weitergefeiert. „Treff am Turm“ und Göckel laden zum Mittagessen. Die Kinder des Annastifts sind am Nachmittag im Vergnügungspark Gäste der Schausteller und am Dienstag lädt der Ortsvorsteher zum Seniorennachmittag auf dem Festplatz, ehe die Kerwe sich wieder für ein Jahr zur Ruhe begibt.