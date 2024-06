Die traditionelle Mundenheimer Kerwe vom 17. bis 20. August erhält in diesem Jahr eine zusätzliche kulturelle Komponente. Die Chorgemeinschaft Mundenheim wird nach Angaben von Chorleiter Thomas Brost mit ihrem gemischten Chor und dem Projektchor „EnChore“ am Kerwesamstag (17. August) in der protestantischen Christuskirche einen Liederabend mit überwiegend heiterem Liedgut gestalten. Die Chorgemeinschaft verzichtet dafür in diesem Jahr auf das übliche Jahreskonzert. Anschließend wollen die Sängerinnen und Sänger mit ihren Gästen im Pfarrgarten die Kerwe begießen. Die beiden Chöre haben mit den Vorbereitungen auf diesen Liederabend bereits begonnen.