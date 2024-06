Unbekannte Täter haben am Montag in der Zeit von 12 bis 15 Uhr einen Ziegelstein gegen eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Mundenheimer Berwartsteinstraße geworfen. Die Scheibe wurde laut Polizei beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben: Telefon 0621 963-2122.