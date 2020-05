Unbekannte haben aus einer Garage in Mundenheim Werkzeug gestohlen. Wann sich die Tat ereignete, ist unklar. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Diebstahl am Dienstag bemerkt. Die Täter erbeuteten aus der Garage einer 76-Jährigen in der Fürstenstraße einen Hochdruckreiniger, eine Tischbohrmaschine, einen Schlagbohrer sowie einen Winkelschleifer. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.