In der Nacht auf Mittwoch sind laut Polizei vier weitere Autos in Mundenheim aufgebrochen worden. Aus drei Fahrzeugen wurden elektronische Geräte sowie Zubehör entwendet. Im vierten Fall wurde nichts gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Die Taten ereigneten sich in der Maudacher Straße, in der Wattstraße, in der Drachenfels- sowie in der Karolina-Burger-Straße.

Ladekabel und CD-Mäppchen gestohlen

Am Vortag hatte die Polizei bereits zwei Autoaufbrüche für den gleichen Zeitraum gemeldet: In der Karolina-Burger-Straße wurden aus einem Opel Zafira ein Ladekabel sowie ein CD-Mäppchen gestohlen. Bei einem in der Drachenfelsstraße geparkten Audi wurde die Seitenscheibe aufgehebelt, aber nichts erbeutet. Womöglich handelt es sich um dieselben Täter. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2122.