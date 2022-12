Die Mundenheimer haben ihre großräumige „gute Stube“ und damit den Treffpunkt für größere Veranstaltungen unter Dach verloren.

Das katholische Pfarrheim an der Pfarrer-Krebs-Straße, das seit seiner Einweihung 1975 Schauplatz zahlreicher attraktiver Termine der Pfarrei St. Sebastian und Vereine des Stadtteils war, steht ab sofort vorerst bis 2027 nur noch für Veranstaltungen der Pfarrei zur Verfügung. Dann wird es vermutlich anderweitig genutzt.

Grund: Das Haus mit großem, unterteilbarem Saal, Nebenräumen und großem Parkplatz geht in den Besitz der katholischen Jugend-Fürsorge des Bistums Speyer über, die in Mundenheim in den Räumen der ehemaligen St. Josefspflege die „Jakob-Reeb-Schule“ betreibt. Das ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule in Ganztagsform, in der Grundschüler mit Förderungsbedarf sozialpädagogisch bis zur Berufsreife betreut werden.

Kostspieliger Unterhalt

Joachim Sommer, Mitglied des Verwaltungsrates der Mundenheimer Pfarrei, bedauert einerseits diese einschränkende Entwicklung des bisher pfarreieigenen Komplexes, wehrt sich andererseits aber auch gegen mögliche Kritik von Vereinen, denen nun eine Alternative für ortsbezogene Großveranstaltungen fehlt: „Bis auf die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft und gelegentlich auch die Karnevalisten nutzten in den vergangenen Jahren kaum noch andere Organisationen das Haus – den kostspieligen Unterhalt mussten wir deshalb allein stemmen.“

In den nächsten fünf Jahren bis voraussichtlich Ende 2027 können im Pfarrheim - so die vertragliche Vereinbarung - nur noch Veranstaltungen der Pfarrei St. Sebastian organisiert werden. Sommer: „Was dann geschieht, wissen wir noch nicht. Das muss möglicherweise - wenn überhaupt - mit einem neuen Vertrag geregelt werden.“

In Schul-Erweiterungsbau integrieren?

Dem Vernehmen nach will das Jugendwerk St. Josef das Pfarrheim in die noch nicht konkreten Erweiterungsplanungen für die benachbarte „Jakob-Reeb-Schule“ einbeziehen und dafür auch den dazwischen liegenden Parkplatz mit seinen etwa 50 Plätzen nutzen.

Die Mundenheimer Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) bedauert diese Entwicklung: „Dass das Haus für die Mundenheimer Vereine nicht mehr zur Verfügung steht, kann in seiner Bedeutung noch nicht abschließend beurteilt werden - aber als Alternative wird es auf jeden Fall fehlen, wenn ein Verein des Ortes zum Beispiel ohne Clubhaus eine größere Veranstaltung im Stadtteil plant.“ Ähnlich große Räumlichkeiten wie im Pfarrheim gibt es in Mundenheim nicht.