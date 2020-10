Zu einem Kellerbrand in der Mundenheimer Kropsburgstraße ist die Feuerwehr am Samstag um 18.35 Uhr gerufen worden. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, sahen sie Feuerschein und Rauch aus dem Kellergeschoss kommen. Laut Feuerwehr brannte Unrat in einem Lichtschacht des Kellers. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es kam niemand zu Schaden.