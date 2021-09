Viel Mut hat ein unbekannter Mann bewiesen, der am Dienstag gegen 15 Uhr nicht zögerte, als er beobachtete, wie ein 20-Jähriger eine Frau an den Schultern packte und schüttelte. Laut Polizei hat der Mann sofort eingegriffen und eilte ihr zu Hilfe, sodass sie der Situation entkommen konnte. Bei der jungen Frau handelte es sich um die Ex-Freundin des 20-Jährigen, wie die Beamten weiter mitteilen. Sie und ihr ehemaliger Partner waren im Bereich einer Haltestelle in der Kalmitstraße (Mundenheim) in Streit geraten. Der unbeteiligte Mann habe sich vorbildlich verhalten, teilt die Polizei mit und weist darauf hin, dass im Ernstfall jeder helfen kann, auch ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Zum Beispiel indem man umgehend die Polizei informiert.