In der Mundenheimer Hofstraße 2 ist am Dienstag der Stolperstein für August Heller verlegt worden. Gestaltet wurde die Verlegung von Schülerinnen der BBS Anna-Freud-Schule. Der wohl prominenteste Urenkel von August Heller, CDU-Stadtrat Christoph Heller, setzte persönlich mit seinem Sohn den Stolperstein für seinen Vorfahren, der sich in Ludwigshafen sozial engagierte und klare Worte gegen die NSDAP fand. Nach deren Machtergreifung begann eine massive Einschüchterungs- und Rufmordkampagne, man belagerte Hellers Haus und Geschäft, malte Todesdrohungen auf die Straße. August Heller wehrte sich gerichtlich, wurde 1933 wegen der angeblichen Gefahr des „Volkszorns“ aber inhaftiert. Damals verweigerte man ihm lebenswichtige Medikamente und schickte ihn zum Sterben nach Hause. An dieses Schicksal erinnerte die Stolpersteinverlegung, für deren Gestaltung sich Christoph Heller als Vorsitzender des Fördervereins der Anna-Freud-Schule bei den Schülerinnen der Klasse der Berufsfachschule 2 (Gesundheit und Pflege) bedankte.

Die Lehrkräfte, unter der Projektleitung von Tobias Rieth und Schulsozialarbeiterin Tanja Riegger, hatten sich im Vorfeld gemeinsam mit den Schülern mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt und die Verantwortung der Erinnerung thematisiert. Im Gedenken an August Heller wurden Blumen in verschiedenen Farben niedergelegt, die das vielfältige und bunte Leben von August Heller würdigten. Bei der Gestaltung der Stolpersteinverlegung erhielten die Schülerinnen Unterstützung vom Ensemble Colourage, das mit zwei Musikern die Veranstaltung künstlerisch umrahmte, sowie von Gerhard Kaufmann vom Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine, der die Verlegung des Stolpersteins für August Heller vorbereitet hatte.