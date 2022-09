In Mundenheim wird am 11. Oktober ein Stolperstein für August Heller verlegt. Der Urgroßvater des heutigen CDU-Stadtrats Christoph Heller hatte dort einen Malerbetrieb mit teilweise bis zu 80 Angestellten gegründet. Er war Unternehmer, Zentrumspolitiker und engagierte Katholik: August Heller, für den Schüler der Anna-Freud-Schule am Dienstag, 11. Oktober, 10 Uhr, in der Hofstraße 2 eine Gedenkzeremonie gestalten.

Musikalisch begleiten Musiker der Staatsphilharmonie die Zeremonie, auch Vertreter des Stadtrats und der Familie Heller werden vor Ort sein. August Heller war in Ludwigshafen sozial engagiert und fand klare Worte gegen die NSDAP – nach deren Machtergreifung begann eine massive Einschüchterungs- und Rufmordkampagne. Man belagerte Hellers Haus und Geschäft, malte Todesdrohungen auf die Straße.

Heller wehrte sich gerichtlich, wurde 1933 wegen der angeblichen Gefahr des „Volkszorns“ aber inhaftiert. Damals verweigerte man ihm lebenswichtige Medikamente und schickte Heller zum Sterben nach Hause. An dieses Schicksal soll mit der Stolpersteinverlegung erinnert werden.