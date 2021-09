Über die Pläne der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen (WBL), auf dem Friedhof in Maudach eine Erweiterung des Memoriamgartens vorzunehmen, hat die RHEINPFALZ bereits berichtet. Wie nun im Werkausschuss vorgestellt wurde, soll es auch auf dem Friedhof in Mundenheim die Anlage eines größeren Memoriamgartens geben. Laut Gabriele Bindert, Leiterin des WBL-Bereichs Grünflächen und Friedhöfe sagte, ist die Nachfrage nach Grabstätten in einem Memoriamgarten weiterhin hoch. Auf dem Mundenheimer Friedhof sei dafür eine bisherige Rasenfläche am südwestlichen Ende vorgesehen. Realisiert werden soll der Memoriamgarten durch eine Genossenschaft, kündigte Bindert an. Vorgesehen sind im Entwurf in einer geometrischen Anordnung 20 Erdpartnergräber und 19 Erdreihengräber. Dazu sollen 136 Urnenpartnergräber und 75 Urnenreihengräber sowie 86 Urnenreihengräber in Urnengemeinschaft mit gemeinschaftlichem Grabmal kommen. Insgesamt könnten somit auf dem geplanten Memoriamgarten im Stadtteil Mundenheim 336 Grabstätten entstehen.