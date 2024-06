Der CDU-Newcomer Raymond Höptner rechnet sich gute Chancen aus, nach zwei Jahrzehnten einen Wechsel im Ortsvorsteheramt in Mundenheim

Die Stichwahl um das Amt des Ortsvorstehers am 23. Juni in Mundenheim dürfte zur Zitterpartie für Anke Simon (61) und die gesamte Ludwigshafener SPD werden: Denn Raymond Höptner (24, CDU) lieferte sich schon im ersten Wahlgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der ewigen Amtsinhaberin.

