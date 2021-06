Ein 24-jähriger Radfahrer, der auf dem Radweg der Bruchwiesenstraße unterwegs war, ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr zur gleichen Zeit wie der Radfahrer auch ein 41-jähriger Autofahrer auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße. Als dieser nach rechts in die Einfahrt einer Werkstatt abbiegen wollte, übersah er den Radfahrer – weil am Fahrbahnrand ein LKW parkte, dessen Fahrer mit Beladungsarbeiten beschäftigt war. Den Beamten zufolge erfasst der 41-Jährige den Radfahrer mit der rechten Frontseite seines Autos. Dadurch stürzte der 24-Jährige. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.